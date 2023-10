El actor cómico Alfredo Benavides aprovechó un momento del programa “Magaly TV, la firme” para dirigirse a su compañera Gabriela Serpa y pedirle disculpas si algo de lo que hizo o dijo en “La Casa de Magaly” la ofendió.

Con la voz entrecortada, el actor cómico de “JB en ATV” le pidió disculpas a su compañera de reparto, a quien también le dijo que le gustaría retomar la amistad que tenían antes de empezar sus polémicos intercambios de palabras.

“Quiero aprovechar este momento para pedirte perdón si es que algo de lo que dije o hice te ha ofendido. Somos amigos desde hace mucho y siempre que has hablado de mis entrevistas has hablado bonito de mí y hasta he llorado, pero después te he escuchado decir que soy malo y solo quiero que seamos los amigos de siempre”, dijo Benavides, notablemente conmovido.

Como era de esperarse, la respuesta de Gabriela Serpa tuvo la misma carga emocional y, con la voz entrecortada y los ojos a punto de llorar, agradeció las disculpas de Alfredo y le dijo que las cosas se les “escaparon de las manos”.

“A Alfredo lo conozco hace muchos años antes de estar en televisión, me ayudó muchísimo. A veces pasan estas cosas. Yo sé que eres una gran persona con muchos valores y te quiero un montón. No tienes que pedirme perdón por algo que se nos escapó de las manos”, respondió la actriz cómica.

Finalmente, Magaly Medina le pidió a Alfredo Benavides y Gabriela Serpa que sellen su reconciliación con un abrazo en el set de “Magaly TV, la firme”, en presencia de todos los participantes de “La Casa de Magaly”.

