Alfredo Benavides se presentó en el programa radial de Carlos ‘Tomate’ Barraza y protagonizaron una tensa discusión en vivo. Todo sucedió cuando el cantante se acercó al cómico para reclamarle sobre las expresiones que tuvo contra él cuando respondió una llamada que le hizo a Gabriela Serpa.

Y es que hace unos días, el programa ‘Magaly tv: La firme’ emitió unas imágenes en las que se observó a Jorge Benavides contestando el teléfono de Gabriela Serpa. Esa llamada era de Carlos Barraza, quien le ofrecía a la modelo pasar un casting para ser parte de su orquesta musical como cantante. Esto no le habría gustado al cómico y este respondió con una frase soez refiriéndose, aparentemente, a su madre.

Días después de esa discusión por teléfono, ambos fueron protagonistas de un altercado dentro de las instalaciones de Radio La Zona. Todo quedó grabado en un video del mencionado medio.

“Te desconozco, en serio. Tú sabes lo que ha pasado. ¿Tú me vas a meter un cachetadón a mi? Tú lo que deberías hacer es pedir disculpas a mi madre por la grosería que has hecho”, indicó Barraza. En ese instante, Benavides le pide que baje la voz. El cantante respondió: “No tengo por qué bajar la voz, mi voz es así (...). No me toques (dice cuando Alfredo lo empuja del hombro), no me toques que vas a perder”.