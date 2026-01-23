Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, se pronuncia tras rumores de agresión al futbolista

El pasado jueves 22 de enero, un grupo de personas ingresó a Matute para confrontar a los jugadores de Alianza Lima luego de darse a conocer que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron denunciados por una presunta agresión sexual. Durante el encuentro, se habrían generado hechos de violencia y los rumores señalaron a Paolo Guerrero como uno de los afectados.

Al respecto, Ana Paula Consorte, pareja y madre de los últimos hijos de Paolo Guerrero, rompió su silencio y se pronunció a través de sus redes sociales para aclarar que el futbolista “está bien”.

A través de su canal de difusión en Instagram, la brasileña compartió un mensaje a sus fans, quienes habrían estado preocupados por la salud del delantero de Alianza Lima.

“Paso por aquí para agradecer los mensajes de cariño y preocupación. Paolo está bien, y dejo aquí mi repudio a cualquier tipo de violencia, un verdadero hincha jamás confunde ser hincha con ser agresor”, resaltó.

“Amar a un equipo no tiene nada que ver con la violencia. El deporte existe para generar alegría, unión y paz, no miedo”, agregó Consorte, quien recibió el respaldo de sus seguidores.

Según trascendidos, Paolo Guerrero intentó interceder por sus compañeros y aplacar la ira de los furiosos barristas; sin embargo, no fue suficiente y habría sido agredido. Cabe resaltar que este hecho no ha sido confirmado por el club Alianza Lima ni por el mismo futbolista.