Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña reaccionan tras denuncia a futbolistas

Los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco se han visto envueltos en la polémica luego de darse a conocer que fueron denunciados por una joven argentina por una presunta agresión sexual. Al respecto, solo el ‘10’ de Alianza Lima se ha pronunciado.

Tras darse a conocer su situación, las parejas de los futbolistas de Alianza Lima han tomado radicales decisiones en sus redes sociales. Esto con el fin de evitar comentarios malintencionados.

Marcia Succar, esposa del futbolista Carlos Zambrano, decidió resguardar su privacidad y cambió su perfil público de Instagram (con más de 50 mil seguidores) a privado.

Marcia Succar, esposa de Carlos Zambrano, bloqueó sus redes sociales. (Foto: Instagram)

Además, restringió el acceso a su perfil y a los comentarios, tanto en Instagram como en TikTok. De esta manera, Marcia Succar, esposa del popular ‘Kaiser’, busca alejarse del ruido mediático.

Por su parte, la novia de Sergio Peña, identificada como Camila, decidió cambiar la configuración de su perfil de Instagram y lo puso en privado, restringiendo la visibilidad de su contenido a solo sus 12 mil seguidores.

Esta fue la fotografía que compartió Sergio Peña al lado de su novia Camila, en 2025. (Foto: Captura de IG)

Cabe resaltar que la prometida de Miguel Trauco, María Arévalo, tomó la decisión de borrar todas sus fotografías al lado del futbolista de su cuenta de Instagram, incluso las de su pedida de mano que sucedió en abril del 2025.