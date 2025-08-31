Allison Pastor cumple seis años de matrimonio con Erick Elera. (Foto: Instagram)
Allison Pastor cumple seis años de matrimonio con Erick Elera. (Foto: Instagram)
y cumplen seis años de casados este 2025 y aseguran que su amor está basado en el respeto y la comunicación. La esposa del actor resaltó que su matrimonio ha sido largo porque ambos respetan sus trabajos.

En este sentido, el diario Trome recogió declaraciones de Pastor, quien asegura que los besos que Erick Elera da en no han sido motivo para una fuerte pelea en su relación.

“Es su trabajo, pero el beso de actuación es distinto, no es real, nunca nos hemos peleado por esas escenas, sería ilógico de mi parte”, explicó la esposa de Erick Elera.

“Lo conocí actuando y él a mí usando mis shorts, tops y bikinis chiquitos. Sería absurdo que él se moleste o me prohíba, no hay forma”, agregó Allison Pastor.

Erick Elera y Allison pastor celebraron seis años de matrimonio. (Foto: IG)

Por otro lado, Pastor fue consultada por si ha tenido comunicación con Greissy Ortega, pareja de su hermano, a lo que señaló que conversan con poca frecuencia y que cada una está “en sus cosas”.

“No la veo, no sé en qué andará la verdad, espero que le vaya bien… Creo que tiene seis meses. No convivimos mucho, hace tiempo que no la veo. Yo estoy en mis cosas, ellos en sus cosas. Espero que les vaya bien con la llegada del bebé, precisó.

Allison Pastor y Greissy Ortega juntas en reunión.

