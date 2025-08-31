Allison Pastor y Erick Elera cumplen seis años de casados este 2025 y aseguran que su amor está basado en el respeto y la comunicación. La esposa del actor resaltó que su matrimonio ha sido largo porque ambos respetan sus trabajos.
En este sentido, el diario Trome recogió declaraciones de Pastor, quien asegura que los besos que Erick Elera da en “Al fondo hay sitio” no han sido motivo para una fuerte pelea en su relación.
LEE: Isabela Merced llegó a Lima y celebró por adelantado su cumpleaños con Erick Elera
“Es su trabajo, pero el beso de actuación es distinto, no es real, nunca nos hemos peleado por esas escenas, sería ilógico de mi parte”, explicó la esposa de Erick Elera.
“Lo conocí actuando y él a mí usando mis shorts, tops y bikinis chiquitos. Sería absurdo que él se moleste o me prohíba, no hay forma”, agregó Allison Pastor.
Por otro lado, Pastor fue consultada por si ha tenido comunicación con Greissy Ortega, pareja de su hermano, a lo que señaló que conversan con poca frecuencia y que cada una está “en sus cosas”.
MÁS INFORMACIÓN: Erick Elera: lo que nunca dijo de las grabaciones de “AFHS” en China, en quién se inspiró para crear a Joel y más
“No la veo, no sé en qué andará la verdad, espero que le vaya bien… Creo que tiene seis meses. No convivimos mucho, hace tiempo que no la veo. Yo estoy en mis cosas, ellos en sus cosas. Espero que les vaya bien con la llegada del bebé”, precisó.
