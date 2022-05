La integrante de “Esto es guerra’”, Allison Pastor, contó mediante sus redes sociales que tendrá que ser operada debido al accidente que sufrió durante una competencia del programa. Además, agradeció el apoyo que ha recibido hasta el momento por sus seguidores y amistades.

Pastor contó que tras el accidente se rompió un ligamento cruzado, el ligamento interior, tiene dañado un menisco y presenta un hematoma en el cartílago de su rodilla.

“Quiero agradecer a todas las personas que me están dando ánimo, fuerza, esto me ha ayudado muchísimo porque es algo que emocionalmente me destruyó al principio... me caí y fue allí donde mi rodilla se salió, en mi reacción me la tuve que devolver y la consecuencia tuve la mala noticia que me rompí el ligamento cruzado al 100%, el ligamento interior también”, señaló visiblemente apenada, Allison Pastor.

“Tengo dañado el menisco, en los huesos de un pequeño cartílago tengo un hematoma. Tengo que hacer terapia para que desinflame, mi rodilla primero para poder operarme, necesito operarme sí o sí”, agregó la combatiente.

Previamente se informó que la esposa de Erick Elera tuvo que suspender la inauguración de su gimnasio, que se postergó para el 5 de mayo..

Allison Pastor que revela que necesita una operación a la rodilla https://www.americatv.com.pe/noticias/