Alondra García Miró ya dio vuelta la página y superó a Paolo Guerrero, quien actualmente se encuentra en pareja y estaría esperando un bebé dándole. La empresaria fue abordada por las cámaras de “Amor y fuego”, donde le consultaron qué pensaba sobre la posibilidad que el futbolista se convertiría en padre por cuarta vez.

“Ya, chicos. Me tengo que ir, de verdad. Me están esperando para grabar y estoy tardísimo. Un beso para ‘Amor y fuego’”, dijo Alondra y solo atinó a cerrar la puerta de su carro.

Alondra García Miró confirma su relación con español

La ‘ojiverde’ también fue consultada sobre las imágenes, donde se ve caminando de la mano con su galán español en Madrid. Alondra terminó confirmando que se encuentra muy contenta con su nuevo novio.

Respecto a sus vacaciones, Alondra dijo: “La pasé lindo, han sido dos semanas de desconexión y nada estoy muy contenta”.

En cuanto al tema del galán español, el reportero preguntó: “Te hemos visto con un chico en Madrid”. La modelo respondió: “Lo que se ve, no se pregunta. Todo quieren saber, ¿no? pero si ya saben. Ya les contaré después, pero nada, estoy bien y tranquila”, dijo.

Pero el reportero insistió sobre su nuevo galán. “¿Quién es tu saliente? ¿Tu enamorado?”. Alondra respondió: “Sí, estoy contenta. Bueno, nada, estoy bien en verdad”.

Cabe recordar que, hace unos días, Alondra, a través de su cuenta de Instagram, compartió dos fotografías en donde se le ve feliz y radiante y es que la influencer estaría muy ilusionada con su nuevo galán.

“You radiate what rests in you (tú irradias lo que mereces”, fue el mensaje que posteó Alondra García en su plataforma social este 13 de enero de 2023.

De inmediato, sus miles de seguidores aprovecharon para felicitarla por su supuesto nuevo romance le dejaron mensajes de buenas vibras y buenos deseos.

“Alondra solo deseo que sigas sonriendo y que el verdadero amor llegue a tu vida”, “Irradias libertad, crecimiento, felicidad, amor”, “Felicidades en tu relación, te mereces lo mejor”, “Felicidades por tu nuevo amor, está guapísimo”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la modelo.