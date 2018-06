Luego de un prolongado silencio con la prensa, Alondra García Miró ofreció una entrevista a propósito de su próximo debut actoral y no pudo evitar las preguntas sobre su vida personal y el vínculo que tuvo en el pasado con el futbolista Paolo Guerrero y el actor Christian Meier.

En diálogo con "Perú 21", Alondra García Miró ratificó su satisfacción por el reciente fallo que le permitirá a Guerrero jugar por la selección nacional en Rusia 2018, pero cuando se le consultó por "las leyendas urbanas" en torno al motivo de su separación, ella dijo que no tenía "mucho de qué hablar" al respecto.

Lo mismo ocurrió cuando le preguntaron por su ruptura con Christian Meier. "Creo que yo estaba en mis proyectos, él estaba en sus proyectos, pero igual le tengo mucho cariño. Es una persona extraordinaria", afirmó la joven.

Alondra García Miró fue más puntual al referirse a la buena relación que tiene con Petronila González, la madre de Paolo Guerrero, pese a su distanciamiento del jugador.

"Yo la quiero muchísimo y, sobre todo, la admiro. Es una mujer maravillosa, extraordinaria y no creo que sea la única que la admire. Creo que todo el Perú la admira, es una mamá guerrera total", declaró la modelo.

"Con el tiempo no solo estás con la persona, sino también te haces amiga de la familia y, a veces, eso queda. El cariño queda y no me parece nada malo porque mucha gente podrá decir: '¿Por qué? o ¿para qué?'. Pero cuando hay cariño y amistad, nadie está haciendo nada malo", añadió.

Alondra García Miró actualmente graba "Te volveré a encontrar", telenovela en la que tendrá el rol protagónico. Para asumir el reto se preparó con los actores Norma Martínez y Sergio Galliani. Serán compañeros de reparto de la joven el argentino Pablo Heredia, el colombiano George Slebi y el 'guerrero' Nicola Porcella.