Alondra García Miró y Paolo Guerrero terminaron su relación en el 2022, aunque cada uno por separado ya rehízo su vida, pues el futbolista se convirtió en papá por cuarta vez y la modelo está de novia con un empresario español, es imposible no relacionarlos.

Esta vez, la también empresaria peruana sorprendió a muchos al realizar un posteo en sus historias de Instagram y hablar sobre su deseo a vinculares con personas que le ayuden a tener relaciones sanas.

“¿Qué le diría a la Alondra de hace algunos años? Creo que muchas veces estamos en plena correría y en rush, y como no nos tomamos un tiempo para reflexionar, para pensar como has ido creciendo, como has ido evolucionando. Realmente es importante trabajar el tema del amor propio y la confianza en nosotras mismas por más cliché que suene, realmente es importante”, reveló Alondra.

“Una vez que logramos afianzar y consolidar nuestro amor propio automáticamente nos pone en una posición en la que aprendemos a reconocer nuestro valor y podemos lograr entablar relaciones mucho más sanas, aprender a poner nuestros límites, aprender a respetarnos y sobre todo a liberarnos de todo lo que no sea sano para nosotros sea con algunas personas o situaciones (…) Muchas veces nos podemos equivocar, yo me he equivocado muchas veces, pero es parte del proceso”, agregó.

Alondra García Miró se mostró feliz con su novio durante concierto de Juan Luis Guerra

La actriz se mostró muy enamorad de su novio español. En esta oportunidad, García Miró fue vista con su pareja durante el concierto de Juan Luis Guerra en Miami.

La modelo se divirtió en el show del cantante y bailó junto a su pareja al ritmo de la canción “El Niágara en Bicicleta”.