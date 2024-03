La reconocida influencer y empresaria, Alondra García Miró, reveló pasajes pocos conocidos de su vida en una entrevista con Milagros Leiva. Uno de estos, sin duda, fue la muerte de su madre Maricarmen Santillana.

La modelo peruana abrió su corazón como nunca antes lo había hecho y detalló los momentos previos al fallecimiento de su progenitora, quien era arquitecta y tenía un gran gusto por el modelaje y la moda.

“Ese día le dolía un poco la cabeza a mi mamá, pero no le dio mucha importancia. Yo tenía una reunión, fui y cuando vuelvo, no sé por qué ella se quedó dormida en mi cama y no entré a mi cuarto. Yo dije: ‘No la voy a levantar’. Dios no sé qué hizo, pero me fui a dormir a otro dormitorio... Ella murió durmiendo en mi cama y no despertó”, rememoró la influencer.

En esta íntima entrevista, Alondra García Miró también contó que tenía una gran relación con su madre y que esta pérdida marcó un antes y un después en su vida.

“Mi mamá era modelo de joven, muy guapa, hermosa. A mi mamá le gustaba el mundo del modelaje y mi abuelita consiguió el contacto de la productora que hacía los eventos de Falabella. Y ese día que fui al casting, terminé haciendo la portada de la revista. Sí (a los 13 años). Y yo nunca me enteré hasta una semana después que llamaron a mi mamá y le dijeron que quedó la portada que yo hice”, añadió.

¿Alondra quiere tener hijos?

La modelo peruana, con total firmeza, dijo que sí desea ser madre, pero más adelante. “Creo que todo va a llegar en el momento que tenga que llegar, si Dios así lo quiere y lo permite”, expresó la cotizada creadora de contenido, quien también reveló que le gustaría congelar sus óvulos.