Alondra García Miró es una de las influencers peruanas que más interactúa con sus seguidores en Instagram. Siempre comparte videos a través de sus Stories mostrándoles qué es lo que hace en Brasil, donde vive desde hace un tiempo junto a Paolo Guerrero. Es así que en los últimos días decidió responder algunas de las preguntas de sus fanáticos y reveló cómo se hizo la cicatriz que tiene en su rostro.

La modelo contó que fue su pero el que casi le desfigura la cara y esto ocurrió cuando tenía apenas siete años. “Mi perro me mordió la cara. De hecho, fue un accidente bastante fuerte y me tuvieron que llevar de emergencia a la clínica para que me operen. Me operaron la nariz, que fue un corte bastante grande, y el ojo, en el lagrimal”, explicó e indicó que fue su abuelita quien insistía en que la volvieran a operar para que no le quede marca.

“A los siete años obviamente yo no pensaba si me quedaría una cicatriz. Mi abuelita estaba ’erre con erre’ que me tenía que operar un cirujano plástico para arreglarme la cicatriz, porque como me habían operado en emergencia, probablemente lo que me habían hecho no iba a quedar tan bien, como si fuese la mano de un cirujano plástico”, relató la también protagonista de “Te volveré a encontrar”.

Alondra agregó que “en ese momento, yo estaba traumatizada con lo que me había pasado con el perro y obviamente no me importó. Entonces yo le dije a mi mamá: ‘¡Yo no quiero que me vuelvan a operar!’, porque me dio terror, fue como un trauma (…) Más delante, me dijeron que sí (la podían operar), que era cuestión de volverme a cortar y volverme a coser y me incomodaba pues era algo que me causaba bastante inseguridad”.

“De ahí con el tiempo, aprendí a querer a mi cicatriz, creo que es parte de mí, es parte de algo que me sucedió cuando era chica y hoy en día ya no me incomoda para nada, al contrario, creo que no sería Alondra si no tuviera esa cicatriz”, dijo y le envió un mensaje a sus seguidores: “Ya no me incomoda, es parte de mi y de mi historia, Y para todas las que tienen una ciciatriz que les genere algún tipo de desconfianza, que sea todo lo contrario, que sea algo que las diferencie del resto, porque todas somos únicas y bellas”.

Alondra García Miró sobre cicatriz en el rostro

VIDEO RECOMENDADO

Alondra García Miró desmiente que se realizado alguna cirugía estética

Alondra García Miró desmiente que se realizado alguna cirugía estética