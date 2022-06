Las cámaras del programa “Amor y Fuego” abordaron a Alondra García Miró para consultarle respecto a los rumores que indican que su romance con el futbolista Paolo Guerrero llegó a su fin.

En el avance del programa de hoy se puede ver que la modelo se muestra sorprendida al ver a los hombres de prensa; sin embargo, en todo momento mantiene una actitud cordial.

“Hola Alondra ¿Cómo estás? mucha gente preocupada por ti Alondra, por la relación tan bonita que tenías con Paolo, o tienes no sé”, le consulta la periodista.

Ante la consulta, la modelo solo atinó a responder: “¿Estaban preocupados por mí?”. Tras ello, ingresa a su auto y se despide alzando la mano.

Las especulaciones respecto a que el romance entre la modelo y el futbolista llegó a su fin se han dado después de que ya no se les vea juntos en cenas, ni en compromisos familiares. Incluso, Paolo se encuentra en Brasil, mientras ella continúa en Lima.

Doña Peta y ‘Coyote’ Rivera evitan hablar de Alondra García Miró

‘Doña Peta’, mamá del futbolista Paolo Guerrero, pasó un incómodo momento durante su visita a “Porque hoy es sábado con Andrés” cuando le preguntaron por Alondra García. Todo ocurrió cuando la progenitora del delantero peruano recordaba la época cuando el popular ‘Chibolín’ acudía al estadio de Alianza Lima con su hija Josetty Hurtado y su exesposa Marilú Montiel.

La mamá del ‘Depredador’ no imaginó que, tras mencionar a la expareja de Andrés Hurtado, el conductor nombraría a Alondra García Miró en medio de los rumores de separación con Paolo Guerrero.

“No me preguntes por mi exesposa porque yo te voy a preguntar por Alondra García Miró”, señaló Andrés Hurtado. Ante ello, ‘Doña Peta’ no pudo ocultar su molestia y le respondió bastante seria: “Te he dicho que de esas cosas no hablo”.

