La modelo e influencer peruana Alondra García Miró ofreció una entrevista a un medio local, donde dijo que atraviesa un momento feliz y pleno de su vida, con muchos proyectos y prefiere no recordar su pasado con el futbolista Paolo Guerrero.

En conversación con el diario Trome, la modelo tuvo una peculiar reacción cuando le recordaron que, cada vez que llega a Perú, suelen preguntarle por su pasada relación con Paolo Guerrero.

“Ya no sé cuántos años voy a cumplir y me van a seguir preguntando lo mismo, ja, ja, ja. ¿Será que algún día esto va a parar? Me da risa también porque me hacen cada pregunta que no viene al caso. Me he mantenido al margen todos estos años, por qué hablaría ahora”, señaló.

Sobre su presente amoroso, el medio de espectáculos le preguntó a García Miró si son reales los rumores en torno a una posible relación con un empresario llamado Francisco Alistery.

“Me da una risa. Leo todo y ya ni siquiera me pongo a responder o aclarar, pero al final hacen de mi vida una novela. Trato de no hablar mis temas personales porque no me genera tranquilidad”, señaló García Miró.

“Estoy supercontenta, pasando por una etapa bonita. Están pasando muchas cosas que me siguen enseñando y motivando a dar lo mejor”, agregó.