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Según la denunciante, el cantante habría cometido la agresión delante su pequeño hijo | Foto: Amor y Fuego (Captura)
Según la denunciante, el cantante habría cometido la agresión delante su pequeño hijo | Foto: Amor y Fuego (Captura)
Por Redacción EC

Álvaro Stoll, actual integrante de los Hermanos Yaipén, fue denunciado por la madre de su hijo recién nacido, María Fernanda Benites Aguirre, por una presunta agresión física y psicológica ocurrida durante la madrugada del pasado 9 de mayo.

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