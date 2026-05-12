Álvaro Stoll, actual integrante de los Hermanos Yaipén, fue denunciado por la madre de su hijo recién nacido, María Fernanda Benites Aguirre, por una presunta agresión física y psicológica ocurrida durante la madrugada del pasado 9 de mayo.

Según el parte policial difundido en ‘Amor y fuego’, el incidente se produjo en el domicilio de la pareja tras una discusión iniciada por el hallazgo de mensajes en el teléfono del artista.

Benites Aguirre declaró ante las autoridades que Stoll llegó a la vivienda en aparente estado de ebriedad, reaccionando de forma violenta al ser cuestionado por dichas comunicaciones.

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Detalles de la denuncia

El documento policial indica que el denunciado habría proferido insultos denigrantes contra la joven. Asimismo, relató que, en medio de un forcejeo por el celular, Stoll la habría empujado contra el piso y arrastrado por la habitación sujetándola de las extremidades.

De acuerdo con el testimonio de Benites, el artista también habría ejercido violencia física directa sobre ella. “Señala que el denunciado la jaló violentamente de los cabellos, llegando presuntamente a arrancarle un mechón”, precisa el parte oficial.

La madre del menor afirmó en una entrevista telefónica que existen pruebas médicas que corroboran su versión. “Es su palabra contra lo que dice el médico legista, él me botó de la casa pero quería quedarse con mi hijo”, denunció.

denuncia contra Álvaro Stoll

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¿Qué dijo el cantante?

El sábado, Álvaro Stoll fue detenido y trasladado al Instituto de Medicina Legal. El exconcursante de "Bienvenida la Tarde" negó las acusaciones de agresión y afirmó que su arresto se realizó conforme al protocolo legal.

“Ha habido un tema de agresión, pero no de mi parte. Obviamente, si yo voy a agredirte, tu reacción natural va a ser defenderte o tratar de evitar que yo te agreda”, declaró ante las cámaras del programa de espectáculos.

Tras permanecer detenido, Stoll recuperó su libertad la mañana del domingo 10 de mayo y se reincorporó a sus compromisos artísticos con la orquesta Hermanos Yaipén.

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