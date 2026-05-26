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A pesar de haber negado ser el agresor de su expareja, le pidió disculpas con un singular mensaje | Foto: Facebook (Captura)
A pesar de haber negado ser el agresor de su expareja, le pidió disculpas con un singular mensaje | Foto: Facebook (Captura)
Por Redacción EC

Luego de que María Fernanda Benites Aguirre, madre de su hijo, lo acusara de presunta agresión física y psicológica en un incidente que derivó en su detención temporal, el cantante Álvaro Stoll negó haberla agredido.

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