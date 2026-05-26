Luego de que María Fernanda Benites Aguirre, madre de su hijo, lo acusara de presunta agresión física y psicológica en un incidente que derivó en su detención temporal, el cantante Álvaro Stoll negó haberla agredido.

De acuerdo con el parte policial, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 9 de mayo en el domicilio de la pareja, donde se inició una discusión luego de que Benites encontrara unos mensajes en el celular del músico.

La denunciante declaró ante las autoridades que Stoll llegó en aparente estado de ebriedad, la insultó y le jaló del cabello. En tanto, al ser intervenido por agentes de la Policía Nacional, el exchico ‘reality’ negó estar evadiendo a la justicia.

Por su parte, María Fernanda declaró en el programa ‘Amor y fuego’ que cuenta con los exámenes médicos correspondientes para respaldar su denuncia, asegurando además que Stoll intentó quedarse con el menor tras echarla de la vivienda.

¿Qué respondió Álvaro Stoll tras las acusaciones de agresión?

Semanas después, durante una entrevista en “Más Espectáculos”, rechazó tajantemente ser un hombre violento, lamentó las consecuencias de que su caso se hiciera público y posteriormente ofreció disculpas a su manera.

“(¿Tú eres un agresor?) No para nada. Es un tema que me avergüenza como persona como a mi familia y las personas que siempre me han apoyado. Me siento bastante decepcionado de las cosas como se han dado" , dijo.

Luego añadió: “Aprovecho en pedir disculpas a las personas que se sintieron afectadas, a mi familia, a la mamá de mi hijo pedirle disculpas porque he sido parte de esto, no como un agresor”.

Cabe mencionar que el cantante ya retomó sus presentaciones artísticas junto a la orquesta de cumbia Hermanos Yaipén, mientras las autoridades policiales y judiciales continúan con las investigaciones.

VIDEO RECOMENDADO: