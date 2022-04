Ante las cámaras de “América Espectáculos”, la periodista Alvina Ruiz reveló que hace dos años decidió separase de su aún esposo Ronald Velarde, con quien tenía 15 años de matrimonio.

La periodista reconoció que el proceso fue muy duro y doloroso; sin embargo, enfatizó que todo se dio en muy buenos términos.

“Todavía no estoy divorciada, no hemos querido hacerlo público. Mi exesposo no es público y tenemos una hija maravillosa a la que cubrimos siempre. Ha sido un proceso muy duro. He estado casada 15 años y de conocernos un poco”, dijo Alvina Ruiz ante las cámaras.

En otro momento, la compañera de Gunter Rave resaltó que su expareja es una gran persona y, sobre todo, un buen papá.

“Es toda una vida y es muy doloroso que un proyecto se te caiga. Lo hice público en un comunicado muy escueto porque yo lo respeto mucho a él. No vamos a estar peleados nunca”, agregó Alvina Ruiz. “Él una gran persona, es un papá maravilloso, no vamos a estar peleados nunca”, añadió.

La figura de América Televisión descartó los rumores que señalan que tendría un romance con su entrenador. “Ay no, tiene novia. Además, es toda musculosa. Él es mi amigo, poco más es como si fuera mi papá”, comentó entre risas.

Periodista Alvina Ruiz ahora entrena en gimnasio.