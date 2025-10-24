La banda peruana de rock-blues Amen, con más de 25 años de trayectoria, realizará su primera gira europea en noviembre bajo el nombre “Tour Fin del Tiempo”, llevando su música a seis ciudades del Viejo Continente.

El recorrido musical comenzará el 14 de noviembre en España y continuará con presentaciones en Francia, Alemania e Italia.

Aunque oficialmente realizarán su primer tour europeo, no es la primera vez que pisan el continente, pues en 2012 participaron en el Festival White Nights en San Petersburgo, Rusi, informaron en un comunicado de prensa.

Marcello Motta sobre gira de Amen por Europa: “Un encuentro importante”

Amen es considerado un referente en la escena musical peruana con temas icónicos como “Decir adiós”, “Sé que tú no estás solo”, “Fin del Tiempo”, “Te Quiero, “Libre”, y “La Chata”.

El vocalista, Marcello Motta, expresó su entusiasmo: “Para mí esta gira será un encuentro importante, [...] siento que la gente está esperando la conexión desde hace tiempo. ¡Me emociona la idea de ya estar ahí!”.

Amen en Europa: las ciudades que visitará y cómo adquirir entradas

El “Tour Fin del Tiempo – Europa 2025” se proyecta como un hito en la internacionalización de Amen, ya que ofrecerán presentaciones en ciudades como Barcelona, Madrid, París, Munich, Milán y Roma.

Las entradas para los conciertos estarán disponibles a través de www.rojasevents.com y se espera la asistencia de peruanos residentes, así como de amantes del rock latinoamericano.

