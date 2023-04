Tras el sorpresivo alejamiento de Brunella Horna por un presunto embarazo, “América Hoy” anunció que ya tiene un reemplazo. El programa reveló que el miércoles 26 de abril se presentará a la tercera conductora, quien se sumará al equipo ya formado por Janet Barboza y Ethel Pozo.

En la reciente edición del programa de América Televisión, Edson Dávila informó, tras la autorización del productor Armando Tafur, el día que se anunciará al nuevo jale. “El día de mañana (26 de abril) presentamos a la nueva conductora de ‘América Hoy’”, dijo.

Además, se presentó un video promocional en el que se pueden ver algunos detalles de la nueva conductora, entre esos detalles, se reveló que es una mujer alta y de cabello oscuro.

En el video promocional también aparecieron algunas figuras que podrían ser parte del programa, entre ellos, se mostró a Jazmín Pinedo, Adriana Quevedo, Belén Estévez, Ivana Yturbe, Sofía Franco, Angie Arizaga, Micheille Soifer y Rosángela Espinoza.

Tras el informe, Ethel Pozo se animó a dar su punto de vista. “Brunella ya me dijo que se siente mejor. ¿Cabello negro? No es Brunella. Me pareció Melissa Klug, me pareció. Lo cierto es que mañana (miércoles) ‘América Hoy’ tendrá una nueva conductora”, aclaró.

Como se recuerda, el pasado 17 de abril Brunella Horna anunció su alejamiento de la conducción de “América Hoy” por un tema de salud. Según indicó, no se encontraba en buenas condiciones y todo apuntaría a que estaría en sus primeros meses de embarazo; sin embargo, esto no ha sido confirmado.