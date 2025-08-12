El programa “América Hoy” se convirtió nuevamente en noticia tras un peculiar incidente en vivo. En la última edición, Onelia Molina llegó al set acompañada de su mascota, un cachorro que al inicio parecía dócil; sin embargo, cuando Janet Barboza intentó acariciar al animal, este por poco la muerde.
Durante una entrevista a Onelia Molina, Janet Barboza se sentó a su lado y el perrito quedó en medio de ambas. Al intentar acariciar al animal, este reaccionó y por poco muerde la mano de la conductora de televisión.
LEE: ¿Por qué Valeria Piazza y Janet Barboza protagonizaron una escena de alta tensión en programa en vivo? “No seas metete”
De inmediato, la conductora retiró la mano y miro con asombro a Onelia Molina, quien también se mostró sorprendida por la actitud de su mascota en el set de televisión.
Para evitar problemas, Onelia Molina se paró y cargó a su mascota, retirándolo del set. Por su parte, Edson Dávila intentó bajar la tensión del momento al bromear con lo sucedido.
Y es que, el también integrante de “América Hoy”, bromeó con la situación y precisó que el perro de Onelia Molina intentó morder a Janet Barboza por su “mala vibra”.
MÁS INFORMACIÓN: Magaly Medina respalda a su esposo tras enviar carta notarial a Janet Barboza
Cabe resaltar que, durante la entrevista en “América Hoy”, Onelia Molina habló sobre su reconciliación con Mario Irivarren y confirmó que el chico reality es el “amor de su vida”, y que por eso decidió darle una nueva oportunidad.
TE PUEDE INTERESAR
- Johana Cubillas a Juan Ichazo: “No siempre necesitas estar con Macarena y los chicos”
- Angie Jibaja lanza advertencia a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy por seguridad de sus hijos
- Flor Ortola se pronuncia sobre imágenes en fiesta con futbolista de Alianza Lima
- Suheyn Cipriani revela tormentosa relación que vivió con César Vega: “Me dijo vete de la casa”
- Giuliana Rengifo anunció que se casará en diciembre: “Dios me mandó a un gran hombre”
Contenido sugerido
Contenido GEC