El programa “América Hoy” se convirtió nuevamente en noticia tras un peculiar incidente en vivo. En la última edición, Onelia Molina llegó al set acompañada de su mascota, un cachorro que al inicio parecía dócil; sin embargo, cuando Janet Barboza intentó acariciar al animal, este por poco la muerde.

Durante una entrevista a Onelia Molina, Janet Barboza se sentó a su lado y el perrito quedó en medio de ambas. Al intentar acariciar al animal, este reaccionó y por poco muerde la mano de la conductora de televisión.

De inmediato, la conductora retiró la mano y miro con asombro a Onelia Molina, quien también se mostró sorprendida por la actitud de su mascota en el set de televisión.

Mascota de Onelia Molina casi muerte a Janet Barboza en "América Hoy". (Foto: Captura de video)

Para evitar problemas, Onelia Molina se paró y cargó a su mascota, retirándolo del set. Por su parte, Edson Dávila intentó bajar la tensión del momento al bromear con lo sucedido.

Y es que, el también integrante de “América Hoy”, bromeó con la situación y precisó que el perro de Onelia Molina intentó morder a Janet Barboza por su “mala vibra”.

Cabe resaltar que, durante la entrevista en “América Hoy”, Onelia Molina habló sobre su reconciliación con Mario Irivarren y confirmó que el chico reality es el “amor de su vida”, y que por eso decidió darle una nueva oportunidad.