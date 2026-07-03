Sinargollas lanzó el teaser de su nueva película “Amigo, por ahí no es” y confirma el estreno para el 1 de octubre en todos los cines peruanos. Protagonizada por los actores Jassir Yunis, Mathias Spitzer y la influencer Miranda Capurro, la nueva comedia peruana sorprende con sus primeras imágenes donde combina actores experimentados, figuras mediáticas y nuevos talentos.

En este avance de la película se puede ver las primeras escenas de actuación de la exconductora del podcast Zaca TV, junto a Jassir y Mathías, quienes encarnan a dos creadores de contenido que -al parecer- vivirán un triángulo amoroso con la Capurro. Según da a entender su padre, encarnado por el conductor y actor, Gian Piero Díaz, quien no duda en increparle si hizo un “trío”.

El teaser muestra enredos y situaciones jocosas, como la denuncia de tres mujeres que señalan a uno de los protagonistas como abusador y futuro padre de su hijo. Y es ahí cuando el actor Jassir Yunis suelta la frase “¡te dije! amigo, por ahí no es” a Mathias Spitzer. También se aprecia a la miss La Libertad Giuliana Vallebuona y a la icónica Susy Díaz, quien se ve envuelta en medio de una manifestación contra los protagonistas de la historia.

Mira el teaser de la película

Junto a ella, también se ven rostros reconocidos y experimentados como Haydee Cáceres, Andrea Luna, Rossana Fernández Maldonado, Edith Tapia, Marissa Minetti, Fiorella Flórez y Giuliana Muente. Y quien sorprende en este teaser es la exchica reality y campeona de surf Vania Torres, quien aparece gritando y anunciando que está embarazada: ¿quién será el padre?

“Amigo, por ahí no es” es dirigida por Gino Tassara, quien ya tiene películas como ‘Utopía’ y ‘Reinas Sin Corona’, acompañado nuevamente en la distribución con Cinecolor Films. El filme se estrena a nivel nacional este 1 de octubre y se espera que no solo entretenga, sino que también toque fibras sensibles sobre la amistad. Tiene como locaciones el sur de Lima y la costa central, como Azpitia, Chincha y Paracas, además de algunas escenas grabadas en Cuba.

La cinta ha generado gran expectativa desde que se anunció el debut actoral de la influencer Miranda Capurro, quien cuenta con miles de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube.

Forman también parte del elenco Karla Medina, el popular actor Tito Vega, la conductora de “Un día en el mall”, Andrea Arana, Daniella Stornaiuolo, Milena Federici, Ana Claudia Pérez y Carla Arriola.

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