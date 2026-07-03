La película peruana será estrenada el próximo 1 de octubre. Mira en esta nota su teaser oficial | Imagen: Sinargollas
La película peruana será estrenada el próximo 1 de octubre. Mira en esta nota su teaser oficial | Imagen: Sinargollas
Por Redacción EC

Sinargollas lanzó el teaser de su nueva película “Amigo, por ahí no es” y confirma el estreno para el 1 de octubre en todos los cines peruanos. Protagonizada por los actores Jassir Yunis, Mathias Spitzer y la influencer Miranda Capurro, la nueva comedia peruana sorprende con sus primeras imágenes donde combina actores experimentados, figuras mediáticas y nuevos talentos.