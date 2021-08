El cantautor peruano Pedro Suárez-Vértiz suele utilizar sus redes sociales para compartir con sus seguidores distintas experiencias o comentarios sobre el acontecer nacional. En esta oportunidad, publicó un extenso mensaje dedicado a los conductores de “Amor y Fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el intérprete de “Mi auto era una rana” respondió a los comentarios de los conductores de TV, quienes señalaron que el tema “Cuando pienses en volver” es un himno para los peruanos en el extranjero.

“Rodrigo tu programa me transporta a otra dimensión. Porque en esta coyuntura tan complicada, en donde todo es política, asaltos en mototaxis, sicarios, etc, ver los dimes y diretes de nuestros ‘famosos’ es tan surreal, que me distrae de toda tensión. Mejor que un Rivotril. Almuerzo con ustedes todos los días”, escribió el músico peruano al inicio de su mensaje.

“Te felicito por haberte arriesgado, aventurero y temerario como tu padre, a hacer tu programa en un canal de cable, ¡y volverlo masivo! Respeto mucho a los otros programas de tu casa televisora, muy sintonizados también, pero no serían NADA si ‘Amor y Fuego’ no hubiera calentado la antena de dicho canal”, añadió en su mensaje Pedro Suárez-Vértiz.

Rodrigo González responde

Por su parte, el presentador de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, compartió el mensaje del cantautor nacional y agradeció el gesto de reconocer su trabajo en televisión.

“Tus palabras son las que más pueden llenar el alma de un entretenedor, saber que conseguimos eso con el show de entretenimiento familiar con el que hace 12 años almuerza la familia peruana, nos llena el corazón de gratitud”, expresó González.

