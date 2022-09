Poco después de ser captado con su expareja María Fe Saldaña en Colombia, el cantante peruano Josimar Fidel y la joven fueron captados por el programa “Magaly TV: La Firme” en situaciones cariñosas durante su viaje a México.

El salsero ignoró las explosivas declaraciones de la hermana de su aún esposa Yadira Cárdenas, quien lo acusa de haber abandonado a la estilista cubana después de obtener su residencia, y este miércoles se lució besando a su expareja.

El programa conducido por Magaly Medina mostrará este miércoles imágenes en las que Josimar se divierte y se muestra bastante cariñoso con María Fe Saldaña, la madre de su hija, en un resort de Cancún.

“Ampay, Josimar. Imágenes exclusivas del salsero y María Fe, la madre de su hija, en un resort en Cancún. El músico continúa con la vida loca pese a estar casado con la cubana Yadira”, narra la ‘Urraca’ en la promoción de su programa de espectáculos.

Cuñada de Josimar insulta a María Fe

Oneivis Cruz, hermana de Yadira Cárdenas, salió al frente para contar la decepción amorosa que vivió la estilista tras casarse con el salsero peruano. Asimismo, no dudó en arremeter también contra María Fe Saldaña, quien ha demostrado no tener ningún problema en lucirse junto al padre de su hija pese a que la dejó en Perú embarazada.

“Josimar es una persona narcisista, conoce alguien, lo utiliza y una vez que esa persona ya no le sirve, te corta de su vida. (…) “María Fe es la mujer que él necesita, una muchacha que no tiene cerebro, no tiene amor propio y que él la puede manipular a su antojo”, arremetió.