La joven cantante Amy G, actual participante de “El dúo perfecto”, se pronunció sobre la polémica de infidelidad en la que está envuelta su amigo Pedro Loli. La solista aseguró que su amigo cometió un error y que debe “mantenerse fuerte si quiere recuperar a su familia”.

“Errar es humano, pero también creo que no hay justificación cuando uno comete un error teniendo una familia. Pedro es mi amigo, pero cometió un error, y todo lo que venga ahora es porque él obró mal. Él tendrá que caminar con eso y mantenerse fuerte si quiere recuperar a su familia”, expresó la cantante en una reciente entrevista.

“Yo sí creo que está muy triste, se le ve, porque en juego está su hijo, que sé es toda su vida y corazón. Pedro no es una persona mala. A él y a Fiorella les deseo que su fortaleza sea su bebé”, añadió.

Por otro lado, la exintegrante de “You salsa” se refirió a la última gala de “El dúo perfecto”, donde obtuvo el mejor puntaje de la noche junto a Nesty.

“Tenía miedo porque dejé a mi dúo una semana y pensé que íbamos a perder la química en el escenario, pero no fue así, ambos nos lucimos y demostramos nuestros deseos por llegar a la gran final. No hay duda, Nesty es mi dúo perfecto”, precisó.

“Quiero agradecerle a Gisela Valcárcel por la oportunidad de invitarme a participar en el programa, aquí me motivaron a arriesgarme a hacer muchas cosas nuevas y eso me ha ayudado en mi carrera. Gracias a la plataforma del programa he llegado a resaltar más como artista”, agregó en su declaración.