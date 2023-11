La cantante Amy Gutiérrez sorprendió al revelar que sufría de depresión, por lo que se especuló que haya sido provocado por una ruptura amorosa.

Como se recuerda, en julio de 2023, la intérprete indicó que su relación con Christian Gonzales terminó. Sin embargo, Gutiérrez desmintió ese rumor, negando que su estado de ánimo actual se deba a la separación.

“A raíz de muchas cosas porque tener depresión no es de un momento a otro son acumulaciones so cosas de años atrás. No, olvídate, creo que de amor nadie se muere, amor es lo que menos me falta en este momento”, indicó.

Amy preocupó a sus fanáticos al publicar historias de Instagram en las que llorando confesó que su salud mental en estos momentos no es la mejor.

“Fue un momento donde fui vulnerable, eso quizá haya sido un momento donde mucha gente se ha sentido identificada conmigo (…) pero voy a tomar cartas en el asunto, no lo voy a dejar pasar porque no quisiera dejar de hacer lo que amo”, agregó.

Amy Gutiérrez afirma sentirse mejor





Por otro lado, la salsera explicó que no quiere atentar contra su vida, como se especuló. Además resaltó que se siente mejor de lo estaba.

“Estoy un poco mejor, lo que me está ocurriendo, no es algo normal, la ayuda está ahí, es un proceso. Los amigos de la prensa han dicho cosas muy fuertes, que no es lo que pienso en este momento como atentar con mi vida o algo así, para nada”, dijo.