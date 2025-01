Amy Gutiérrez se había mantenido alejada de los reflectores hasta el pasado jueves 30 de enero, cuando fue parte de la ceremonia de entrega de los premios Cape de la Música. Tras la gala, la cantante brindó algunas declaraciones a la prensa, entre ellas, su versión sobre las acusaciones de su exbailarina, quien la acusó de haberse metido en su relación.

Ante las acusaciones de su exbailarina Claudia Mejía, quien dejó entrever que la intérprete de “No te contaron mal” se habría metido en su relación. Al respecto, Amy Gutiérrez fue consultada y tuvo una singular respuesta.

“No me estoy ocultando (por lo que se dice) estoy aquí y me voy a trabajar, a cantar durísimo. No tengo nada que decir”, aseguró la joven artista al diario Trome.

Amy Gutiérrez prefirió evitar hablar del tema pese a que también recordaron algunas declaraciones de Mayra Goñi cuando salía con Nesty. “Entiendo su trabajo, todo está bien. Gracias”, precisó.

Tras sus breves declaraciones, la cantante abordó su vehículo y se despidió con una sonrisa. Cabe señalar que Amy Gutiérrez asistió a los premios Cape de la Música y le entregó el reconocimiento a Mejor artista criolla a Eva Ayllón.

¿Qué polémica enfrenta Amy Gutiérrez?

La cantante Amy Gutiérrez se encuentra en el ojo de la tormenta luego que la bailarina Claudia López Mejía dejara entrever que una popular cantante se habría metido en su relación. En sus redes sociales, la Mejía señaló que una figura del medio artístico se involucró sentimentalmente con su entonces pareja y destruyó sus amistades en su rubro.

“Quítense la venda de los ojos cuando admiren a personas mediáticas. Me atrevo a escribir todo esto porque no sabía cuántas personas están implicadas en esto... y a cuántas ha lastimado. Si vas a hacer perr***, da la cara. Ah, pero sin llorar porque te encanta ser la víctima. Las mentiras son una marca en tu vida. Engañaste a tu novio con su mejor amigo... ¡con su mejor amigo! Y la novia del amigo era tu amiga. so y no hablo de solo cosas”, señaló.

“Me botaste de la orquesta con el pretexto de haber bailado para una artista a la que claramente no le llegas ni a los zapatos. ¿Y todo para qué? Para que tengas el camino libre con mi ex. Pero después de semejante cag… ¿era necesario refregármelo en la cara grabándote con su ropa? Te veo orgullosa de tus logros, por lo visto. ¿Ya tienes tu trofeo? ¡Disfrútalo!”, agregó. Desde entonces, muchos han especulado que se trataría de Amy Gutiérrez, ya que Mejía pertenecía a su elenco de bailarinas.

