La cantante Amy Gutiérrez sorprendió a todos al contar que había sido elegida para interpretar a Susy Díaz en su película biográfica “Susy, una vedette en el Congreso”; sin embargo, tuvo que rechazar la propuesta porque las grabaciones se cruzaban con otro proyecto cinematográfico con el que ya se había comprometido.

En una reciente entrevista con el podcast de Carlos Orozco, la intérprete de “No te contaron mal” contó detalles del casting que pasó y dijo que se siente muy apenada por no haber podido asumir el rol protagónico de la cinta inspirada en la vida de Susy Díaz.

“Me quedé para ser Susy Díaz, o sea, iba a hacer dos ‘pelis’, pero yo ya me había comprometido con esta película peruano-española (‘De repente, Luna’) meses atrás y las grabaciones se cruzaban. Me quedé muy triste por no hacer de Susy, ojalá los directores no me ‘funen’”, reveló la cantante.

Asimismo, Amy Gutiérrez reveló detalles del guion que tuvo la oportunidad de leer. Según dijo, la historia estará centrada en la etapa cuando Susy Díaz lanzó su candidatura al Congreso y fue elegida funcionaria del estado peruano. Además,

“(Era) Ser ella sin que se vea todo chistoso porque era en su época del Congreso. Es un libreto muy picante. Si ven la película, se van a dar cuenta. Solo sale el primer esposo y Augusto Polo Campos. No sale el ‘Mero’ ni ‘Andy V’”, reveló la salsera.

Cabe señalar que la película “Susy, una vedette en el Congreso” ya se encuentra en una etapa avanzada de la producción y quien asumió el rol protagónico es la actriz Alicia Mercado.