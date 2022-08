Amy Gutiérrez se presentó en la reciente edición del programa “En boca de todos” para explicar que su comentado “incidente femenino” fue parte de una campaña para normalizar el periodo menstrual de las mujeres.

En su mensaje, la salsera explicó que los conductores de “En boca de todos” se sumaron a su iniciativa y que estaban enterados de lo que iba a suceder en pleno programa en vivo.

“Agradecer a todos los artistas y a todas las personas que me han estado apoyándome... De hecho, me cuesta creer que vivimos en un país donde se normalizan situaciones y cosas que no son normales. Normalizamos estar en la calle y que nos roben, normalizamos que día a día están matando a mucha gente y normalizamos la corrupción, per no normalizamos algo tan natural como la menstruación”, dijo.

“Lo que hice ayer fue parte de una campaña muy importante con la marca Kotex porque buscamos normalizar la menstruación. De hecho, Tula (Rodríguez), Maju (Mantilla) y Ricardo (Rondón) sabían de esto, así que les agradezco por sumarse a la campaña y quiero que sepan que todas estamos juntas”, añadió.

Amy Gutiérrez habla del incidente de su pantalón

Finalmente, Amy Gutiérrez señaló que el periodo menstrual no debe ser considerado tabú para que las más pequeñas se sientan cómodas: “Las mujeres grandes sí podemos entender este tipo de situaciones, pero para las niñas es un poco más complicado”.

Amy Gutiérrez sufre incidente EN VIVO con su pantalón blanco: “Son accidentes femeninos” La cantante Amy Gutiérrez estuvo en el set de ‘En boca de todos’ para hablar sobre sus nuevos proyectos musicales junto a Gian Marco. Sin embargo, la salsera sufrió un pequeño incidente femenino EN VIVO. La interprete no se dio cuenta y sufrió un percance y dejo ver una pequeña mancha en su pantalón blanco. “Son cositas que pasan, todas las mujeres hemos pasado por algo así”, dijo Amy un poco avergonzada. “Son accidentes femeninos”, agregó Tula. (Fuente: América TV)