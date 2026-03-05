La modelo e ‘influencer’ brasileña Ana Paula Consorte, de 33 años, confirmó oficialmente el fin de su relación sentimental con el futbolista Paolo Guerrero, poniendo término a semanas de intensas especulaciones.

Y es que, a través de una serie de mensajes enviados al programa Mesa Caliente de Panamericana TV, Consorte reveló que el distanciamiento con el actual delantero de Alianza Lima no es reciente. “No estamos juntos desde hace un tiempo”, dijo.

Esta declaración surge luego de que ambos dejaron de seguirse y eliminaron todas las fotografías compartidas en sus perfiles oficiales de Instagram.

A pesar de la ruptura, Consorte enfatizó su intención de mantener un vínculo cordial con el “Depredador” estrictamente por la copaternidad de sus dos hijos, José Paolo y Paolo André.

“Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida; tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación”, manifestó.

Esta postura conciliadora surge tras los altibajos de 2024 y 2025, marcados por rumores de separación debido a los viajes de la modelo a Brasil, la eliminación de publicaciones románticas y el retraso de sus planes de boda.

Mientras la modelo ha optado por compartir mensajes de reflexión espiritual en sus redes sociales afirmando que “Dios sabe lo que es mejor para ti”, el futbolista nacional ha guardado absoluto silencio hasta el momento.