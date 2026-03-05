Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta declaración surge luego de que ambos dejaron de seguirse y eliminaron todas las fotografías compartidas en sus perfiles oficiales de Instagram | (Foto: Instagram)
Esta declaración surge luego de que ambos dejaron de seguirse y eliminaron todas las fotografías compartidas en sus perfiles oficiales de Instagram | (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La modelo e ‘influencer’ brasileña Ana Paula Consorte, de 33 años, confirmó oficialmente el fin de su relación sentimental con el futbolista Paolo Guerrero, poniendo término a semanas de intensas especulaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.