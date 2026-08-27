La modelo brasileña regresó a su país natal y matriculó a sus hijos en un nido local | Foto: Instagram
La modelo brasileña regresó a su país natal y matriculó a sus hijos en un nido local | Foto: Instagram
Por Redacción EC

Ana Paula Consorte volvió a generar especulaciones sobre una posible crisis con Paolo Guerrero tras publicar mensajes, indirectas y canciones en sus redes sociales desde Brasil, donde regresó junto a sus hijos, quienes ya iniciaron su adaptación en un centro educativo local.

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