Ana Paula Consorte volvió a generar especulaciones sobre una posible crisis con Paolo Guerrero tras publicar mensajes, indirectas y canciones en sus redes sociales desde Brasil, donde regresó junto a sus hijos, quienes ya iniciaron su adaptación en un centro educativo local.

Este cambio de rutina lejos del Perú sugiere una posible estancia prolongada, pese a que semanas atrás habían anunciado su compromiso, mientras sus publicaciones en Instagram alimentan las especulaciones sobre el estado de su relación.

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Entre las frases que difundió destacó un contundente “Mi novio no quiere casarse, yo sí”, además de un video que reflexiona sobre la falta de interés de una pareja por dar el siguiente paso.

“Miras a tus amigos y ves que se están comprometiendo, ves bodas, hablas sobre el futuro, entonces intentas sacar el tema con él y él dice: ‘Te quiero, pero ahora mismo no estoy pensando en eso’”, decía uno de los mensajes que compartió. Además, publicó y luego eliminó un texto reflexivo sobre cerrar ciclos y dejar llegar a “la persona correcta”.

Ana Paula Consorte comenta que todo está tranquilo con Paolo Guerrero, habla de la convivencia, la posibilidad de ampliar la familia y de la importancia de mantenerse unidos como pareja y familia.

El tema fue analizado en “Magaly TV, la firme”, donde se mostraron las publicaciones y la conductora Magaly Medina opinó abiertamente sobre la situación de Consorte.

“¿Tantos años te demoró en darte cuenta que ese hombre no te daba importancia, no tenías tú la prioridad en su vida?”, comentó la presentadora, agregando además: “Ella ha estado esperando que el hombre en algún momento decida casarse con ella. No es que no se quiera casar, es que no se quiere casar contigo”.

En tanto, Ana Paula ya no sigue al delantero en Instagram, mientras que el futbolista reaccionó desarchivando de su perfil personal las fotos donde aparece junto a ella. Por ahora, entre maletas en Brasil, niños en un nuevo nido y mensajes borrados, el futuro de la pareja vuelve a quedar en suspenso.