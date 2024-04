El programa “Amor y Fuego” obtuvo las declaraciones de Ana Paula Consorte mientras hacía compras para la fiesta de cumpleaños de su hijo con Paolo Guerrero. En la entrevista, el reportero de espectáculos le preguntó a la brasileña por su relación con Doña Peta, madre del futbolista peruano.

Lejos de evitar responder, la brasileña aprovechó la ocasión para descartar que exista algún distanciamiento con la madre de Paolo Guerrero. Además, aseguró que está en casa de Doña Peta y tienen una relación cordial.

“No, no hay distanciamiento, todo bien. todo muy bien ¿distanciamiento por cuál motivo? No hay distanciamiento, estoy en casa de doña Peta, cómo va a haber distanciamiento”, aseguró Ana Paula Consorte.

Además, al ser consultada por si Doña Peta formaría parte de la celebración del cumpleaños de su hijo, respondió lo siguiente: “Claro, es su abuela. Claro que me van a ver en fotos con ella”.

¿Qué dijo Doña Peta de Ana Paula Consorte?

En “América Hoy” conversaron con la madre de Paolo Guerrero, quien no dudó en hablar sobre la brasileña y aseguró que no están distanciadas.

“Yo estoy con la que mi hijo quiere, yo no le puedo poner esposa, mi hijo quiere a su esposa, también tengo que estar yo. Tengo nietos, cómo voy a estar distanciada, no estoy distanciada, si no que yo soy así, yo los dejo ser”, dijo al citado medio.

Doña Peta revela su relación con Ana Paula Consorte