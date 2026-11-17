Ana Paula Consorte se pronunció sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en madre junto a Paolo Guerrero. A través de sus redes sociales, la modelo brasileña reveló que no tiene planes de tener más hijos después del bebé que espera con el futbolista.

La pareja se prepara para recibir a su tercer hijo en común. Sin embargo, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Consorte contó que esta gestación ha sido diferente a las anteriores, y que viene experimentando mayores molestias físicas durante el embarazo.

“Creo que sí, no sé si será por la edad, pero este embarazo lo estoy sintiendo muchísimo. Me duele todo el cuerpo y me siento muy agotada”, respondió Ana Paula Consorte a sus seguidores.

Ana Paula Consorte no quiere más hijos con Paolo Guerrero. (Foto: Instagram / @anapaulaconsorte_)

En la misma interacción, la modelo también fue consultada sobre la posibilidad de someterse a una ligadura de trompas para evitar futuros embarazos. Al respecto, descartó esa intervención, aunque reiteró que no desea tener más hijos.

“No me voy a ligar, pero tampoco quiero tener más hijos. Tuve dos cesáreas y mi último parto fue natural”, explicó Consorte.

Ana Paula Consorte no quiere más hijos con Paolo Guerrero. (Foto: Instagram / @anapaulaconsorte_)

Por otro lado, la brasileña aclaró que su embarazo no ha generado problemas en su relación con Paolo Guerrero. Por el contrario, destacó el respaldo que recibe del delantero durante esta etapa. “Nooo... Él nos cuida muchísimo”, aseguró.

Ana Paula Consorte compartió un video del momento en qué le contó a Paolo Guerrero que está en la dulce espera de un nuevo hijo. (Foto: Instagram / @anapaulaconsorte_)

La noticia del tercer embarazo se conoció en septiembre, cuando Consorte compartió un video familiar en el que aparecía junto a sus dos hijos mayores mostrándoles una ecografía. Según relató, Guerrero inicialmente pensó que se trataba de una de las bromas que ella solía hacer sobre un posible embarazo, pero después se unieron en un profundo abrazo.