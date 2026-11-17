La pareja se prepara para recibir a su tercer hijo en común. Sin embargo, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Consortecontó que esta gestación ha sido diferente a las anteriores, y que viene experimentando mayores molestias físicas durante el embarazo.
“Creo que sí, no sé si será por la edad, pero este embarazo lo estoy sintiendo muchísimo. Me duele todo el cuerpo y me siento muy agotada”, respondió Ana Paula Consorte a sus seguidores.
En la misma interacción, la modelo también fue consultada sobre la posibilidad de someterse a una ligadura de trompas para evitar futuros embarazos. Al respecto, descartó esa intervención, aunque reiteró que no desea tener más hijos.
“No me voy a ligar, pero tampoco quiero tener más hijos. Tuve dos cesáreas y mi último parto fue natural”, explicó Consorte.
Por otro lado, la brasileña aclaró que su embarazo no ha generado problemas en su relación con Paolo Guerrero. Por el contrario, destacó el respaldo que recibe del delantero durante esta etapa. “Nooo... Él nos cuida muchísimo”, aseguró.
La noticia del tercer embarazo se conoció en septiembre, cuando Consorte compartió un video familiar en el que aparecía junto a sus dos hijos mayores mostrándoles una ecografía. Según relató, Guerreroinicialmente pensó que se trataba de una de las bromas que ella solía hacer sobre un posible embarazo, pero después se unieron en un profundo abrazo.
Ana Paula Consorte publicó un contundente mensaje dirigido a Hernán Barcos, cuestionando que su esposa, Giuli Cunha, le habría enviado besos a Paolo Guerrero durante un partido. La brasileña pidió explicaciones y luego eliminó la publicación de sus historias de Instagram.[1]