La modelo brasilera Ana Paula Consorte, novia Paolo Guerrero, arremetió contra las presentadoras de “América Hoy” por haberse referido a la educación de su hija mayor, quien supuestamente lleva clases virtuales en reemplazo de la educación escolar tradicional.

En ese sentido, la madre de los últimos hijos del Depredador publicó un extenso mensaje en redes sociales donde les pedía a Janet Barboza, Brunella Horna y Ethel Pozo que respeten la privacidad de sus retoños.

“Vengo aquí en portugués incluso para hablar con este programa y pedirles encarecida y respetuosamente que dejen de hablar de mi hija, mis hijos y lo que sea que les concierne”, dijo.

Tras ello, complementó: “En primer lugar, porque no tienen derecho, ni autorización para dirigirse a mis hijos. Quieren seguir con sus chismes, opiniones malvadas sobre quien sea, ok, pero de mis hijos, menores de edad, no lo permito”.

Pide respeto hacia sus hijos





El pronunciamiento de Ana Paula Consorte se dio luego de que el programa “América Hoy” emitiera un reportaje sobre la educación de su hija mayor, desmintiendo que ella estudie virtualmente.

“Nosotros no tenemos un programa virtual nuestro programa académico es 100% presencial. No hay justificaciones por temas de viajes ni deportivos para justificación de faltas en el aspecto académico”, dijo una representante de la institución en donde estudiaría la niña.

De ese modo, tras los comentarios de Janet, Brunella y Ethel, la modelo publicó un comunicado en donde les pedía respeto hacia sus tres hijos. Agregando que no se justificará ante ellas, por lo que mandó a “callarles la boca”.

“Entonces les pido a estas señoras, que a su vez ya son grandes, que aprendan a respetar al menos a los niños. Con una pizca de sentido y ética, si es que conocen esa palabra: ética”, sentenció.

Las acusa de no tener “discernimiento”





Al finalizar su comunicado, la modelo arremetió contra las conductoras de “América Hoy”, calificándolas de no tener “discernimiento” para ser conductoras de TV.

“Primera y última vez que espero tener la necesidad de hacer algo que no se necesitaría si fueran personas con discernimiento en la televisión”, sentenció la brasilera pidiéndoles que no se refieran nuevamente a los menores.

Por su parte, Ana Paula afirmó que tras los viajes constantes que realiza con sus tres hijos, la mayor cumple con sus estudios escolares virtualmente, por lo que no estaría “perdiendo clases”.