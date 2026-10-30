“Buenas noches, Barcos. Con mucho respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar un DM, hazme un favor, pregúntale a tu mujer por qué está mandándole besos a Paolo en el estadio”, escribió la modelo brasileña en su cuenta oficial de Instagram, añadiendo una nueva polémica al encuentro.
En la misma publicación, la pareja del atacante peruano señaló otro comportamiento que habría tenido Cunha durante el festejo del gol anotado por el argentino.
“¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro? Realmente no lo entendí. ¡Gracias!”, añadió Consorte en su mensaje.
Tras hacerse pública la acusación, Cunha, quien también es brasilera, optó por restringir los comentarios en su cuenta de Instagram y expuso haber recibido ataques y represalias dirigidas a su persona y a su negocio.
“Qué violencia”, manifestó al difundir las capturas de los mensajes intimidatorios, sin responder de forma directa al reclamo de Consorte.
Ana Paula Consorte publicó un contundente mensaje dirigido a Hernán Barcos, cuestionando que su esposa, Giuli Cunha, le habría enviado besos a Paolo Guerrero durante un partido. La brasileña pidió explicaciones y luego eliminó la publicación de sus historias de Instagram.[1]
Posteriormente, Ana Paula reapareció en sus redes sociales junto a Guerrero mediante una fotografía tomada frente al espejo de un ascensor, dejando ver su avanzado estado de gestación.
Hasta la fecha, ni Hernán Barcos ni Paolo se han pronunciado sobre la polémica que involucra a sus parejas.
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