La modelo envió un mensaje, a través de sus redes sociales, a Hernán Barcos reclamándole por un supuesto beso que le dio su esposa a Paolo Guerrero, el padre de sus hijos | Foto: Archivo EC / Composición EC
La modelo envió un mensaje, a través de sus redes sociales, a Hernán Barcos reclamándole por un supuesto beso que le dio su esposa a Paolo Guerrero, el padre de sus hijos | Foto: Archivo EC / Composición EC
Por Redacción EC

Tras el polémico partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1, disputado el jueves 29 de octubre, la modelo brasileña Ana Paula Consorte arremetió contra Giuli Cunha, esposa del delantero celeste Hernán Barcos, acusándola de haber coqueteado a su pareja, el atacante Paolo Guerrero, tras mandarle supuestos besos durante el encuentro.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?