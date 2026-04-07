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Consorte calificó los rumores como "tonterías" y cuestionó la veracidad de la información difundida inicialmente por la exconductora Daniela Cilloniz | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Archivo GC / Composición EC
Consorte calificó los rumores como "tonterías" y cuestionó la veracidad de la información difundida inicialmente por la exconductora Daniela Cilloniz | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Archivo GC / Composición EC
Por Redacción EC

En medio de los rumores que la vinculan sentimentalmente con un empresario deportivo, Ana Paula Consorte desmintió que esté iniciando otro romance luego de su separación de Paolo Guerrero, futbolista y padre de sus dos últimos hijos, con quien estuvo en pareja durante tres años.

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