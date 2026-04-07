En medio de los rumores que la vinculan sentimentalmente con un empresario deportivo, Ana Paula Consorte desmintió que esté iniciando otro romance luego de su separación de Paolo Guerrero, futbolista y padre de sus dos últimos hijos, con quien estuvo en pareja durante tres años.

En una entrevista para “Amor y Fuego”, la modelo calificó las versiones como “tonterías” y cuestionó la veracidad de la información que inicialmente difundió la exconductora Daniela Cilloniz.

“¿Desmentir qué? ¿La persona que habló tiene pruebas? Cualquiera puede hablar, pero, ¿cómo lo demuestra?” , comentó, mostrando su descontento por quienes propagan rumores sin fundamentos.

En ese sentido, debido a las visitas de Guerrero a su hogar, Consorte dejó claro que no existen motivos para especular sobre la presencia de una tercera persona en su vida. “Si estuviera con alguien más, Guerrero no estaría viniendo a mi casa”, aseguró.

Y es que, el futbolista fue captando pasando la noche en el departamento de Consorte, luego de llegar en bicicleta. Además, ambos fueron vistos juntos en una tienda de vehículos de lujo. A pesar de esta cercanía mostrada, la modelo destacó que su principal prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos pequeños.

Cabe recordar que Ana Paula anunció recientemente su ruptura con Guerrero en el programa 'Mesa Caliente’, aclarando que, aunque sus caminos son ahora distintos, su objetivo es mantener una relación cordial por el bien de sus hijos.