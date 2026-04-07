Resumen
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En medio de los rumores que la vinculan sentimentalmente con un empresario deportivo, Ana Paula Consorte desmintió que esté iniciando otro romance luego de su separación de Paolo Guerrero, futbolista y padre de sus dos últimos hijos, con quien estuvo en pareja durante tres años.
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