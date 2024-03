Ana Paula Consorte, pareja actual de Paolo Guerrero, dio a conocer que no está interesada en conocer a Brunella Horna, conductora del programa ‘América HOY’. En ese sentido, la ‘garota’ dejó en claro que no quiere tener ningún tipo de vínculo con la esposa de Richard Acuña, presidente del Club César Vallejo.

La brasileña fue abordada por los reporteros de ‘Amor y Fuego’, quienes aprovecharon la oportunidad para preguntarle si ya tuvo la oportunidad de conocer a la conductora de televisión, a lo que ella sorprendió con su respuesta.

“(¿Ya conociste a Brunella, la esposa de Acuña?) No, con esa chica no (¿Para nada con ella?) Para nada (¿Te gustaria conocerla?) No, no. Habla cosas que no son verdad”, comentó.

¿Qué dijo Brunella Horna de Ana Paula?

Como se recuerda, hace un par de semanas, la modelo brasileña causó revuelo tras darle ‘like’ un comentario que criticaba a Brunella Horna.

“No seas amiga de Brunella, todo lo hará por conveniencia”, le sugirió una usuaria a Consorte, quien no dudó en mostrar su acuerdo con dicha afirmación. Este gesto fue interpretado como una señal de tensión entre Consorte y Horna.

Ante esto, Brunella negó tener una relación de amistad con la madre de los hijos de Paolo Guerrero. Sin embargo, especuló que el descontento de la ‘garota’ podría originarse en su apoyo previo hacia Doña Peta, madre de Guerrero.

“La verdad yo no conozco a ninguna esposa de los futbolistas, solo Ivana Yturbe y Pamela López (...). Creo que a Ana Paula le molestó que haya defendido a ‘Doña Peta’, y lo sigo diciendo: siempre hay que respetar, así te lleves bien o mal con la suegra. Tal vez eso le incomodó... Soy bien política, ustedes saben, soy bien relajada, no me gusta entrar en problemas”, dijo.