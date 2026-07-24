Ana Paula Consorte despejó las dudas sobre el futuro de su relación con Paolo Guerrero al confirmar que sus planes de boda continúan en marcha. La modelo brasileña fue abordada por la prensa y no solo habló sobre el matrimonio, sino que también mostró el anillo de compromiso que recibió del futbolista.

Durante una reciente aparición pública, la influencer fue consultada sobre los preparativos de la esperada boda con el delantero de Alianza Lima. Aunque evitó revelar una fecha exacta para la celebración, dejó en claro que el compromiso sigue firme y que ambos continúan planificando su futuro juntos.

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La brasileña sorprendió al mostrar ante las cámaras la joya que simboliza su compromiso con el capitán de la selección peruana. “Sí, ya, ya tenemos anillo”, respondió cuando los reporteros le preguntaron directamente si ya contaban con el símbolo que oficializa su próxima unión.

Ana Paula Consorte reafirma planes de matrimonio con Paolo Guerrero y muestra su lujoso anillo. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")

Asimismo, Ana Paula explicó que todavía no existe una fecha definida para la ceremonia debido a las múltiples responsabilidades que enfrenta como madre y empresaria. Sin embargo, reiteró que el matrimonio sí forma parte de sus planes y que espera concretarlo cuando ambos encuentren el momento adecuado.

La modelo también contó que su relación con Paolo Guerreo se ha construido desde la convivencia y la adaptación de culturas. “Vamos conociendo así mejor, porque cada uno tiene una cultura, una manera de vivir la vida y nada, y vamos siempre hablando”, dijo.

Por su parte, Guerrero también se refirió recientemente a la posibilidad de llegar al altar. El atacante señaló que la boda es un tema que ambos manejan en privado y que prefieren mantener los detalles dentro del ámbito familiar. “Lo planificamos entre nosotros”, afirmó al ser consultado sobre el tema.

Paolo Guerrero señaló que la boda es un tema que ambos manejan en privado. (Foto: Captura de video / "América Hoy")

La confirmación llega meses después de que la pareja enfrentara rumores de crisis e incluso una separación temporal. Actualmente, ambos parecen haber dejado atrás esos episodios y continúan fortaleciendo su relación. Con dos hijos en común y más de cuatro años de historia juntos, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero viven un nuevo momento de paz y unión.