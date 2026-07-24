Ana Paula Consorte reafirma planes de matrimonio con Paolo Guerrero y muestra su lujoso anillo. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")
Ana Paula Consorte reafirma planes de matrimonio con Paolo Guerrero y muestra su lujoso anillo. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

Ana Paula Consorte despejó las dudas sobre el futuro de su relación con Paolo Guerrero al confirmar que sus planes de boda continúan en marcha. La modelo brasileña fue abordada por la prensa y no solo habló sobre el matrimonio, sino que también mostró el anillo de compromiso que recibió del futbolista.

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