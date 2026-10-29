Ana Paula Consorte compartió un video del momento en qué le contó a Paolo Guerrero que está en la dulce espera de un nuevo hijo. (Foto: Instagram / @anapaulaconsorte_)
Ana Paula Consorte compartió un video del momento en qué le contó a Paolo Guerrero que está en la dulce espera de un nuevo hijo. (Foto: Instagram / @anapaulaconsorte_)
Por Redacción EC

Ana Paula Consorte compartió la reacción de Paolo Guerrero al conocer que será padre nuevamente. A través de un video publicado en redes sociales, la modelo brasileña mostró cómo el futbolista recibió la noticia, una situación que ambos esperaban desde hace tiempo.

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