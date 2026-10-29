Ana Paula Consorte compartió la reacción de Paolo Guerrero al conocer que será padre nuevamente. A través de un video publicado en redes sociales, la modelo brasileña mostró cómo el futbolista recibió la noticia, una situación que ambos esperaban desde hace tiempo.

La pareja vivió un momento especial cuando Consorte le comunicó al futbolista que estaba embarazada. Sin embargo, la primera reacción de Guerrero estuvo marcada por la duda, debido a que la brasileña solía bromear con él sobre la posibilidad de tener otro hijo.

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“Mucha gente me pregunta cómo fue la reacción de Paolo cuando se enteró de que estaba embarazada. Y así fue, a nuestra manera, algo muy sencillo. Era algo que deseábamos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo llevaba tiempo haciéndole bromas, diciéndole ‘Amor, estoy embarazada’, cuando en realidad no lo estaba”, escribió en la descripción del video.

“Esta vez, cuando se lo dije de verdad, se quedó como pensando ‘Otra vez me está tomando el pelo’. Pero cuando se dio cuenta de que esta vez sí era verdad, se puso muy feliz. Y yo también”, agregó.

En declaraciones al programa “América Hoy”, la brasileña también fue consultada sobre el tiempo de gestación y el lugar donde nacerá su próximo hijo. La pregunta surgió luego de que Petronila González, conocida como ‘Doña Peta’ y madre de Paolo Guerrero, comentara públicamente que Consorte tendría seis meses de embarazo.

La modelo respondió con humor a esa versión y aclaró que todavía no había llegado a ese tiempo de gestación: “Bien que quisiera tener seis meses, pero todavía no he llegado”.

Ana Paula Consorte confirmó la llegada de un nuevo integrante a su familia a través de sus redes sociales, además mostró las primeras imágenes de su embarazo. (Foto: Instagram / @anapaulaconsorte_)

Por su parte, Doña Peta había manifestado que la pareja esperaba una niña y aseguró que la brasileña se encontraba bien durante el embarazo. “Mujercita…Creo que tiene 6 meses, Ana Paula. Creen que yo paro peleada y no. Yo no sé de dónde sacaron que no me llevo con mi nuera, no soy celosa con mis hijos”, expresó la madre del ‘Depredador’.

Con este nuevo embarazo, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se preparan para ampliar la familia que han formado juntos y que ambos han estado esperando desde hace mucho tiempo. Como se sabe, el futbolista peruano ya tiene 5 hijos y está a la espera de su sexto heredero.