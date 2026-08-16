Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero vuelven a estar en el ojo de la tormenta luego de protagonizar un nuevo episodio en redes sociales. Según se reveló, la modelo brasileña dejó de seguir al futbolista en Instagram, una decisión que ocurrió después de que el ‘Depredador’ interactuara con publicaciones de su expareja, Alondra García Miró.

El hecho que generó mayor repercusión fue que Guerrero compartió temporalmente en sus historias una publicación de Alondra García Miró y, además, volvió a seguirla en Instagram. La interacción permaneció visible durante algunos minutos, pero fue suficiente para que usuarios captaran el momento y lo difundieran en redes sociales.

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Tras ello, Ana Paula Consorte dejó de seguir al delantero de Alianza Lima. El movimiento también fue replicado por Guerrero, por lo que actualmente ninguno de los dos aparece siguiendo al otro en Instagram. La situación despertó especulaciones sobre un posible distanciamiento entre la pareja, aunque ninguno ha confirmado públicamente una ruptura.

Ana Paula Consorte deja de seguir a Paolo Guerrero en Instagram.

Este hecho ocurre apenas unas semanas después de que Ana Paula celebrara su cumpleaños junto a Paolo Guerrero y compartiera en redes sociales algunos de los detalles que recibió de parte del futbolista peruano.

Además, ambos habían mostrado públicamente su relación y habían hablado anteriormente sobre sus planes de matrimonio.

Post en Instagram de Paolo Guerrero por el cumpleaños de Ana Paula Consorte

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Ana Paula se fue del Perú

Por otro lado, las recientes publicaciones de Ana Paula también llamaron la atención. Según sus historias de Instagram, la brasileña se encontraría actualmente en su país natal. Una de las imágenes compartidas la mostraría conduciendo por una avenida de Brasil, lo que alimentó aún más las versiones sobre un supuesto distanciamiento.

Hasta el momento, Consorte no se ha pronunciado directamente sobre el reposteo de Paolo Guerrero ni sobre su decisión de dejar de seguirlo. El futbolista, por su parte, sí explicó la actividad registrada en sus cuentas y aseguró que había sufrido accesos no autorizados durante los últimos días.

Magaly Medina se ríe de Paolo Guerrero tras reposteo a Alondra García Miró.

“Finalmente, hemos confirmado estos tres accesos maliciosos a mis cuentas, los cuales ocurrieron desde distintos dispositivos y en horarios específicos”, afirmó Guerrero al referirse al incidente que podría haber generado una nueva polémica en su relación amorosa.