Ana Paula Consorte volvió a sorprender con una peculiar reacción luego que Paolo Guerrero interactuara con una publicación de su expareja, Alondra García Miró. (Foto: Instagram / @anapaulaconsorte_)
Ana Paula Consorte volvió a sorprender con una peculiar reacción luego que Paolo Guerrero interactuara con una publicación de su expareja, Alondra García Miró. (Foto: Instagram / @anapaulaconsorte_)
Por Redacción EC

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero vuelven a estar en el ojo de la tormenta luego de protagonizar un nuevo episodio en redes sociales. Según se reveló, la modelo brasileña dejó de seguir al futbolista en Instagram, una decisión que ocurrió después de que el ‘Depredador’ interactuara con publicaciones de su expareja, Alondra García Miró.

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