El futbolista peruano Paolo Guerrero y la madre de sus hijos menores, la brasileña Ana Paula Consorte, fueron captados recientemente cenando juntos en un restaurante de San Isidro, a pesar de haber confirmado el fin de su romance hace algunas semanas.

Aunque el acercamiento con la prensa no fue amigable, el deportista se mostró cercano con Ana Paula, abrazándola y caminando muy pegados a la salida del recinto, donde incluso se tomó fotos con algunos seguidores, el pasado 16 de abril.

En ese sentido, ante las interrogantes sobre el estado actual de su relación, Consorte optó por evitar cualquier declaración, indicando de forma sorpresiva en insólita: “Yo no hablo español”.

Esta reacción ha sido cuestionada debido a las previas apariciones públicas de la brasileña en medios de comunicación locales y sus interacciones en redes sociales, donde habitualmente se comunica en castellano.

Por su parte, el seleccionado nacional manifestó su incomodidad ante la presencia de las cámaras. “Hemos salido a comer y me pones una cámara. Me estás faltando el respeto”, declaró Guerrero visiblemente molesto antes de retirarse del lugar.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial aclarando si este acercamiento responde a una reconciliación definitiva o a una reunión de carácter estrictamente familiar.

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