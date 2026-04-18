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Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial aclarando si este acercamiento responde a una reconciliación | Foto: YouTube (Captura) - Magaly TV
Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial aclarando si este acercamiento responde a una reconciliación | Foto: YouTube (Captura) - Magaly TV
Por Redacción EC

El futbolista peruano Paolo Guerrero y la madre de sus hijos menores, la brasileña Ana Paula Consorte, fueron captados recientemente cenando juntos en un restaurante de San Isidro, a pesar de haber confirmado el fin de su romance hace algunas semanas.

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