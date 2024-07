Ana Paula Consorte ha demostrado que no tiene reparos en salir en defensa de Paolo Guerrero frente a las críticas. Tras la reciente polémica por negarse a jugar en su club, el ‘Depredador’ recibió varias críticas, incluida la de Brunella Horna, esposa de Richard Acuña. Ante esto, la brasileña no tardó en contestar a sus detractores.

Como se recuerda, en la reciente edición de “América Hoy”, Brunella Horna hizo las veces de portavoz de su esposo, dueño del club César Vallejo, y aseguró que, si Paolo Guerrero desea irse, tendría que pagar su cláusula de salida. Ante esto, Ana Paula Consorte respondió fuerte y claro.

En un extenso mensaje compartido en su canal de difusión de Instagram, Ana Paula Consorte le aclaró a Brunella Horna que Paolo Guerrero ya había informado a Richard Acuña y a Guillermo Salas, su entrenador, que no jugaría el partido frente a Alianza Lima.

“Mujer, ¿vives con tu marido? ¿Tienes una conversación con él día a día? Al parecer no, porque hablas tonterías y media. Pregúntale a bien a tu marido que él sabía”, escribió Consorte en su publicación.

“Paolo le comunicó a RA que no jugaría más, le comunicó al entrenador que no se sentía apto o en condiciones para jugar, de que se haga el desentendido no es culpa de Paolo. Él se lo comunicó, jueves a tu marido y viernes al entrenador y le pidieron que vaya, por lo menos, a acompañar al equipo, por eso fue, porque tu marido se lo pidió, pero estaba clarísimo que no jugaría”, añadió en su mensaje.

Ana Paula Consorte y su contundente respuesta a Brunella Horna por críticas a Paolo Guerrero. (Foto: Instagram)

Ana Paula Consorte terminó su mensaje con un ‘consejo’ a Brunella Horna: “Espero que esté aclarado… Conversa bien y asesórate bien con tu marido antes de seguir hablando tanta pavada”.