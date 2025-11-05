Ana Siucho, exesposa del futbolista Edison Flores, volvió a captar la atención en redes sociales tras la difusión de una fotografía junto al empresario Elías Brito en su cuenta de Instagram.

Y es que, la publicación ocurre poco después de que el deportista fuera captado junto a una joven y amigos en su departamento, generando rumores sobre una nueva relación del deportista.

Elías Brito sostiene por la cintura a Ana Siucho, quien en sus redes sociales, le dedicó un emotivo mensaje por su cumpleaños | Foto: Instagram

Así, la publicación de Siucho, medicó de profesión y con más de 500 mil seguidores, la mostraba sonriente junto al empresario. “Feliz día amigo lindo. Sigue brillando por todo lo alto. Te quiero” , fue el mensaje que acompañó.

¿Elías Brito se pronunció por rumores de amorío con Ana Siucho?

Este gesto desató especulaciones sobre la posibilidad de un nuevo vínculo sentimental para Siucho, meses después de confirmar el fin de su relación con Flores, con quien tiene dos hijas.

A pesar de los rumores, Elías Brito, empresario de origen venezolano, sostuvo que su relación con Ana es exclusivamente de amistad. " Mantenemos una amistad, la cual es del conocimiento de Edison y está basada en la empatía, el aprecio genuino y el acompañamiento en momentos complejos”, indicó.

Elías Brito es venezolano y estudió Administración y Gestión de Empresas e Ingeniería Industrial.

Brito añadió que su cercanía se debe a un lazo de soporte tras la separación de la pareja. “Estuve presente como amigo, reconociendo su entrega hacia sus hijas y la serenidad con la que enfrenta esta etapa”, expresó en su momento.

¿ Roberto Siucho, hermano de Ana Siucho, se distanció de Edison Flores?

Por su parte, el también futbolista Roberto Siucho, hermano de Ana, se pronunció en ‘Amor y Fuego’, sorprendiendo al revelar que su amistad con Edison Flores ha terminado.

“El ‘Oreja’ es mi amigo, fue mi amigo. Por circunstancias, de repente, se entiende su punto, pero bueno, yo soy más familia, voy a tirar más por mi familia”, manifestó, señalando que hay “cosas que no me parecen” en torno a la situación.

Sobre los posibles motivos de la ruptura, incluido un rumor de infidelidad, el jugador prefirió no dar detalles, afirmando que se trata de un “tema de pareja” donde no hay lugar para los terceros.

