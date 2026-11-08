Ana Siucho compartió una serie de fotografías en las que aparece disfrutando de una actividad recreativa junto a sus dos hijas. La expareja de Edison Flores sorprendió con una renovada apariencia y un llamativo atuendo que no pasó inadvertido, en medio de la nueva etapa personal que atraviesa tras su separación del popular ‘Orejas’.

En las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, Siucho luce un enterizo celeste ceñido al cuerpo, acompañado de pantys rosadas, una vincha del mismo tono y patines blancos. El conjunto, inspirado en la estética de los años ochenta, destacó por sus colores vibrantes y motivó diversas reacciones entre sus seguidores.

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Además, en la publicación compartida por Siucho también se permitió apreciar un momento familiar junto a sus pequeñas, quienes acompañaron a su madre durante esta jornada de patinaje.

Ana Siucho reaparece con nueva imagen tras su separación de Edison Flores- (Foto: Instagram / @ana_siucho53)

“¡Qué lindo verlas retarse en aprender cada cosa que se proponen! Son mis patinadoras favoritas del mundo entero”, escribió en su publicación. Asimismo, expresó su entusiasmo al observar cómo sus hijas se animan a experimentar nuevas actividades.

Las fotografías recibieron diversos comentarios de sus seguidores. Entre los mensajes se leyeron expresiones como “Qué hermosas”, “Eres una super mamá” y “Lindas tus nenas y tú regia”, además de otras muestras de cariño.

La reciente aparición de Siucho se produce después de su separación de Edison Flores, futbolista de Universitario de Deportes, con quien tiene dos hijas. Desde entonces, la médica ha continuado compartiendo algunos aspectos de su vida personal y familiar mediante sus redes sociales.

Cabe recordar que, durante los últimos meses, algunas apariciones públicas de ambos despertaron comentarios sobre una posible reconciliación.

Ana Siucho reapareció en el estadio Monumental tras separación de Edison Flores. (Foto: Captura de IG)

En junio de 2026, su presencia en una reunión familiar por el cumpleaños de la madre del futbolista generó especulaciones. Sin embargo, estos encuentros no constituyeron una confirmación de que la pareja hubiera retomado su relación.