Tras varias semanas en silencio, Ana Siucho reapareció en redes sociales con un mensaje que ha llamado la atención de sus seguidores. Como se sabe, la expareja de Edison Flores se mantuvo alejada del mundo digital tras separarse del futbolista conocido como ‘Orejas’.

El regreso de Ana Siucho a las redes sociales ha despertado más de una interpretación, más aún tras los recientes comentarios que hizo el ‘Orejas’ Flores sobre su ruptura matrimonial.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ana Siucho compartió una historia donde sorprendió con un contundente mensaje: “Volví a empezar y mi nueva historia me gustó más”.

Junto a esta breve, pero contundente declaración, Ana Siucho escribió en su post: “Después de la tormenta, siempre llega la calma”.

Ana Siucho lanza publicación tras volver a usar su cuenta personal de Instagram.

Como se recuerda, el mensaje de Ana Siucho llega después de que Edison Flores ofreciera una entrevista en la que habla de su vida tras separarse de la madre de sus hijos.

En dicha entrevista, la madre del popular jugador de Universitario de Deportes dijo que su separación afectó al futbolista, pero destacó que la familia está buscando recuperar el vínculo con sus hijas.

“Ahora, después de mucho tiempo, he visto a mis nietas. Han ido a visitarme a mi casa, hemos estado con ellas, hemos salido, la hemos pasado muy bonito estos últimos tiempos… Ahora sí las veo, hago videollamadas y me siento feliz de ver a mis nietas”, dijo la madre de Edison Flores.