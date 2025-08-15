Ana Siucho, aún esposa de Edison Flores, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir fotografías desde el estadio Monumental en Ate, acompañada de sus dos hijas, para ver el partido que perdió Universitario de Deportes frente a Palmeiras de Brasil.

A través de sus stories de Instagram, Ana Siucho compartió diversas fotografías suyas, junto a sus hijas, desde un palco en el estadio del club Universitario de Deportes.

En las imágenes se puede ver que la aún esposa del ‘Orejas’ Flores vistió a sus hijas con las camisetas cremas de la ‘U’ para alentar al club en el que juega su padre.

Ana Siucho reapareció en el estadio Monumental tras separación de Edison Flores. (Foto: Captura de IG)

Con las imágenes, Ana Siucho despertó la curiosidad de sus seguidores y muchos apuntan a que podría ser el inicio de una posible reconciliación entre ella y el futbolista Edison Flores.

Como se recuerda, en junio pasado el futbolista Edison Flores emitió un comunicado anunciando su separación de su esposa Ana Siucho.

“Por medio del presente, quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás”, escribió el popular ‘Orejitas’ Flores.

En la misma carta resaltó que tanto él como Ana Siucho se encuentran enfocados en su labor como padres. “Continuamos trabajando en conjunto con la crianza y bienestar de nuestras hijas”, aclaró.