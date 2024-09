La empresaria y médico peruana Ana Siucho afirmó que Andrés Hurtado se infiltró en su boda con el futbolista Edison Flores, celebrada en 2019. Esta aclaración surge a raíz de las diversas fotos que se viralizaron en redes sociales, donde el conductor de Panamericana TV aparece posando junto a la pareja, dando la impresión de una aparente amistad.

En ese sentido, durante una entrevista con Beto Ortiz el pasado 3 de junio, Siucho negó tener una relación amistosa con Andrés Hurtado y desmintió cualquier cercanía de sus hermanos con el popular Chibolín. Además, acusó a Hurtado de tráfico de influencias y corrupción de funcionarios.

“No es verdad (que estuvo invitado a su boda), es cierto que Edison lo conoce al señor Andrés Hurtado, son conocidos por el propio medio, pero realmente una amistad cercana no existe. No estuvo invitado a mi boda, estuvo en mi boda pero no fue invitado, no estuvo en mi lista de invitados, se coló en mi boda por así llamarlo”, aseguró Ana.

Ana Siucho compartió risas y palabras con Andrés Hurtado durante su boda con Edison Flores





Aunque negó tener una amistad con Andrés Hurtado y afirmó que no lo invitó a su boda, un video difundido en TikTok mostró a la empresaria compartiendo risas y palabras con el presentador durante su matrimonio. En el clip, Hurtado le entrega un vale de pavo como regalo, luego de elogiar el evento.

“Hola (...) aunque dijiste que se postergue mi matrimonio”, comentó Ana, a lo que Hurtado respondió: “La boda es la más fastuosa y elegante que he visto en la historia de nuestro país. La sencillez de ellos es impresionante. Sé que han gastado mucho, deben estar ‘agujas’. Les he traído un pavo para Navidad”.

Esta interacción, tomada como una broma, sugirió un vínculo amistoso que Ana Siucho ahora niega, en medio de las acusaciones de lavado de activos que afectan a su familia.

Los presuntos vínculos de Andrés Hurtado con la familia de Ana Siucho





A partir de su respuesta, Ortiz cuestionó sobre el presunto vínculo entre su primo, Javier Miu Lei, y el célebre presentador, que habría surgido en el contexto de su matrimonio. Siucho evadió la pregunta, afirmando que no estaba al tanto de dicha interacción. “Yo estaba preocupada por mi matrimonio, era mi día, no seguí los pasos de los demás”, comentó.

Sin embargo, minutos después, la empresaria alegó que su primo habría entregado 1 millón de dólares a Hurtado y a la fiscal Elizabeth Peralta para liberar, presuntamente, un cargamento incautado de 100 kilos de oro extraído ilegalmente, sugiriendo así un vínculo cercano entre sus familiares y Hurtado.

Aunque Miu Lei desmintió estas afirmaciones, Ana Siucho insistió en que el contacto se estableció después de que Andrés Hurtado apoyara a Roberto Siucho, hermano de la empresaria, en sus trámites de nacionalización china, donde facilitó al jugador una reunión con Roxana del Águila, ex gerenta general de Migraciones.