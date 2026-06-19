Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Edison Flores y Ana Siucho se reavivaron luego de que ambos fueran captados compartiendo juntos en una fiesta familiar del futbolista de Universitario de Deportes.

Las imágenes difundidas en el programa de “América Hoy” muestran a la expareja coincidiendo en una reunión familiar. El reencuentro ocurrió durante el cumpleaños de Alicia Peralta, madre de Edison Flores, celebración a la que Ana Siucho asistió junto a sus hijas. En el evento también estuvo presente Wendy Flores, hermana del futbolista.

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Cabe recordar que en septiembre del año pasado, Alicia Peralta comentó que la separación afectó a Edison Flores y también a su entorno familiar. Además, señaló que durante un periodo no pudo ver a sus nietas, aunque con el tiempo la situación se habría normalizado.

Ana Siucho revive rumores de reconciliación tras aparecer en fiesta de la familia de Edison Flores. (Foto: Captura de video / "América Hoy")

Este reciente encuentro entre ambos no sería lo único que ha generado especulaciones y comentarios de una posible reconciliación. A inicios de este año, Ana Siucho regresó de Estados Unidos y asistió con sus hijas al Estadio Monumental para presenciar la Noche Crema.

En ese momento, la aún esposa de Edison Flores, compartió una fotografía acompañada del siguiente mensaje: “Lo feliz que me hacen, mis amores, cremas de inicio a fin”.

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Por su parte, el futbolista también realizó un post y escribió: “Gracias por la alegría y emoción de ver por primera vez a mis hijas juntas. Es especial”.

Ana Siucho, junto al futbolista y sus dos menores hijas. (Instagram)

Estos episodios han generado una ola de comentarios y especulaciones en torno a la vida sentimental de ambos; sin embargo, ninguno ha confirmado que hayan retomado su relación.

Cabe recordar que Edison Flores y Ana Siucho anunciaron públicamente su separación en junio de 2025, luego de varios meses de especulaciones sobre una crisis en su matrimonio, que inició en 2019.