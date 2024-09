El futbolista peruano Edison Flores, actual figura reconocida de la Selección Peruana de Fútbol, y su esposa, la empresaria Ana Siucho, enfrentarían una crisis matrimonial, generada a partir del escándalo que involucra al presentador Andrés Hurtado.

Según reveló Rodrigo González en su programa “Amor y Fuego”, la relación de Flores y Siucho estaría perjudicada por la reciente vinculación de la familia Siucho al caso de presunto tráfico de influencias y lavado de activos que enfrenta Hurtado, recientemente detenido preliminarmente por la Diviac.

“Según trascendidos, la relación entre Ana Siucho y ‘Oreja’ Flores no estaría en su mejor momento, atravesando una crisis mayor con todo lo que está saliendo a la luz” , comentó González.

Edison Flores envió invitación a Andrés Hurtado para su boda





Por otro lado, Rodrigo González presentó un mensaje de 2019 que contradice las afirmaciones recientes de Ana Siucho, quien negó haber invitado a Andrés Hurtado a su matrimonio con Edison Flores.

“No es verdad (que estuvo invitado a su boda), es cierto que Edison lo conoce al señor Andrés Hurtado, son conocidos por el propio medio, pero realmente una amistad cercana no existe. No estuvo invitado a mi boda, estuvo en mi boda pero no fue invitado, no estuvo en mi lista de invitados, se coló en mi boda por así llamarlo”, dijo Siucho al ser entrevistada por Beto Ortíz.

La prueba que presentó González es una respuesta directa de Edison Flores a un comentario de Hurtado en Instagram, donde el conductor bromeaba sobre la fecha del matrimonio, que coincidía con la transmisión de su programa. En tono humorístico, Hurtado sugirió cambiar la fecha para no interferir con el show, a lo que Flores respondió: “Jajajaja tío, la fecha ya está hace mucho. Lo espero”.

Edison Flores habría invitado a Andrés Hurtado a su boda

Esta revelación generó controversia, ya que contradice la versión ofrecida por Ana Siucho. Además, González también presentó un video del día de la boda, donde se ve a Andrés Hurtado siendo recibido con abrazos por parte de la pareja. En el video, incluso se observa a Chibolín entregando un pavo como regalo.