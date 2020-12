La actriz Anahí de Cárdenas fue internada de emergencia el último martes 1 de diciembre debido a una “aparente infección al estómago”, según ella misma contó. Ahora, la peruana decidió usar sus redes sociales para aclarar su estado de salud.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de “Asu Mare” compartió una fotografía suya sentada en la cama de la clínica. Junto a la postal, escribió un extenso mensaje donde confirmó que fue internada por una “aguda infección intestinal”.

“Y aquí estamos nuevamente. No se preocupen, es solo una diarrea, en realidad es una aguda infección intestinal acompañada por una fiebre muy alta lo que me tiene presa acá en la clínica, pero tengo la fe de que me sueltan mañana, crucen los dedos porque tengo un viaje de vacas planeado y pagado para el viernes”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

“¡Qué la luz del universo cure mi cuerpo y sus buenas vibras también! No puedo agradecer lo suficiente por mi doctor H. Gomez que es el mejor oncólogo del mundo. Gracias Doc. Gracias Ma por ir a mi rescate y gracias mi vida por acompañarme y venir a mi rescate el primer día y gracias Pa por venir a acompañarme y dormir en el sillón”, añadió en su mensaje.

Como se recuerda, el pasado lunes 30 de noviembre, la actriz Anahí de Cárdenas fue la madrina del nuevo programa de Mathías Brivio, “Más vale tarde”. Después de cantar y conversar con el presentador, reveló que fue llevada de emergencia a una clínica.

Durante la entrevista con Mathías Brivio, la actriz recordó que tras su primera quimioterapia perdió cinco kilos. “No podía comer nada, no podía ver comida, el doctor me decía: ‘Come lo que quieras con tal que te alimentes, te necesito fuerte’”, señaló.

