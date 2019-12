En medio de su lucha contra el cáncer de mama, la actriz Anahí de Cárdenas decidió enviarle un sentido mensaje navideño a sus millones de seguidores en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la actriz nacional compartió un extenso y conmovedor mensaje, donde expresa su deseo para todos sus seguidores.

“Salud, dinero y amor. Siempre han sido mis deseos en la vida. Ahora último lo único que pido y deseo para la gente que quiero es Salud. Basta que te falte, para darte cuenta de la importancia de ella, sobre todo en la ecuación de esos 3 deseos, esas tres palabras que muchos repetimos como mantra sin querer queriendo”, escribió Anahí.

“Sin salud, uno no puede disfrutar plenamente de su dinero, ni de su felicidad. Ojo no quiere decir que una persona que está enferma no pueda ser feliz, claro que puede. Hablo del disfrute en toda su expresión. Entonces mi deseo para ti por esta navidad es que tengas salud, mucha salud, para ti y para toda tu familia, para que pueda acompañar bonito al amor y el dinero que también te deseo”, añadió en su mensaje.

En tan solo 10 horas desde su publicación en Instagram, el mensaje de Anahí de Cárdenas cuenta con más de 23 mil ‘Me gusta’ y cientos de comentarios que la felicitan por su optimismo y fortaleza.

Como se recuerda, el pasado 11 de noviembre, Anahí de Cárdenas reveló a través de sus redes sociales que el 4 de noviembre fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual.

En el mismo mensaje, la actriz también afirmó que debió hacerse una tomografía y una biopsia -en la que se determinó que padece un carcinoma infiltrante-, además de otros exámenes que le permitan tratar el mal que padece.