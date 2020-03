Anahí de Cárdenas escribió un extenso post en su cuenta de Instagram para anunciar que viene preparándose para interpretar un nuevo personaje en una obra teatral, donde se tocará los casos de feminicidio en el Perú.

“Ensayando ando y ha sido una semana intensa. Tanto física como emocionalmente. Estoy ensayando una obra para microteatro que se llama ‘Caso Forense’ y trata sobre un feminicidio”, expresó la actriz al inicio de su mensaje.

La artista nacional confesó que antes de aceptar su personaje tuvo que analizarlo en varias ocasiones. “Normalmente trato de cuidarme mucho con lo que escojo trabajar, porque inevitablemente, todo trabajo actoral pasa por uno, y afecta nuestras emociones y estados de ánimo. El representar a cualquier persona que no seas tú misma, te llena de sentimientos que probablemente no estarías experimentando en ese dicho instante. Esta, es una obra fuerte. De esas que piensas dos veces antes de embarcarte en el proceso”, señaló.

En otra parte de su texto, Anahí de Cárdenas confesó haber llorado tras los ensayos de la obra teatral y recalcó que las representaciones sobre los feminicidios son necesarios para concientizar.

“Cuando el director me llamó para hacerla y la leí por primera vez, terminé con dolor de estómago, y es que claro, los feminicidios son el pan de cada día en nuestro país. Pero había algo que me fastidiaba, algo que no cuadraba en mi sentir, y no podía identificar qué cosa era. El viernes saliendo de ensayar, me metí al carro y se me salió un llanto inesperado, no entendía qué pasaba. No sabía si era la emoción porque había nacido la sobrina de mi novio, o la pena de no poder ser mamá por los próximos años o por el niño que mi personaje pierde por maltratos físicos. Entonces de pronto, todo se empieza a mezclar. Y me pregunté... ¿Por qué decidí hacer esta obra? Porque es necesaria”, finalizó.